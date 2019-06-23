انتهاكات قطر وتركيا في ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان

قدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ملفا كاملا حول تورط فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في طرابلس ودولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات ‏والجماعات الإرهابية في ليبيا.

وتضمنت المذكرة التي قدمها الحقوقي الليبي، السبت؛ الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات ‏والجماعات الإرهابية المدعومة من النظام القطري والتركي بحق حقوق الإنسان في ليبيا، والتي وصلت إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المذكرة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها الدور الذي كانت ولا تزال تلعبه الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج في تقديم الحماية للمليشيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب بحق سكان مدينة تاورغاء.

وأكد سراج التاورغي أن حكومة فايز السراج ودولتي قطر وتركيا انتهكت نصوص القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، ومن بينها إعلان الأمم المتحدة بشأن الحقوق الأصلية الصادر في عام 2007.

وأشارت المذكرة إلى دور الدوحة وأنقرة في تقديم الدعم اللوجيستى للمليشيات الإرهابية المتهمة بارتكاب هذه الجرائم.





وطالبت المذكرة المقرر الخاص بالشعوب الأصلية ومكتبه بالتحقيق في تلك الوقائع وأن يطلب من الحكومة الليبية زيارة عاجلة لمدينة تاورغاء ومدن بنى غازي للتحقيق في هذه الوقائع.

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وأضاف أنه آن الأوان لحكومة السراج وداعميها في قطر وتركيا أن تدفع حساب فاتورة انتهاك حقوق سكان مدينة تاورغاء وكذلك محاسبتهم على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في بنغازي، وبحق مدينة تاورغاء.

واعتبر سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر (خاص)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن عرض ملف الانتهاكات القطرية والتركية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان هي خطوة أولى من نوعها، حيث لم يشهد الملف الليبي مثل هذه التحركات على مستوى انتهاكات قطر وتركيا وتدخلهما في الشأن الليبي".

وأكد عبدالحافظ أن الحركة الحقوقية في ليبيا تسعى لتوضيح حقيقة الأوضاع للمجتمع الدولي، ووضعه أمام مسؤولياته لمساعدة الشعب والجيش الوطني الليبي لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه في ضوء التحركات الحقوقية الليبية الأخيرة، فإن قطر وتركيا باتتا على مسافة قريبة من المحاكمة الدولية على جرائهما بحق الشعب الليبي.





والأسبوع الماضي، قدم التاورغي مذكرة شاملة إلى البرلمان المصري، تضمنت أدلة جديدة على انتهاكات المليشيات الإرهابية المدعومة قطريا وتحارب في صفوف الوفاق، إضافة إلى أدلة جديدة ‏على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي ‏مدينة تاورغاء الليبية التي تم تهجير سكانها قسرًا منذ عام 2011.

وكانت مليشيات إخوانية من مدينة مصراتة (غرب) هجرت ما يقرب من 43 ألف مواطن من مدينة تاورغاء، عقب سقوط نظام القذافي، بذريعة دعم المدينة لكتائب القذافي لاستهداف المدينة من أراضي تاورغاء.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الـ4 من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.



