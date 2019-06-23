هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد مرشح المعارضة بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول، ما يعني قبوله بالنتيجة بعد إلغاء انتخابات سابقة جرت نهاية مارس (آذار).
وكتب أردوغان على تويتر "اهنىء أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات بحسب النتائج غير الرسمية"، وذلك بعد بضع ساعات من نشر نتائج اظهرت فوزاً كبيراً لإمام أوغلو على بن علي يلديريم، مرشح أردوغان.
وحصل إمام أوغلو على نسبة 54% بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بفارق 7% على منافسه يلدريم الذي نال نسبة 45.1%.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أردوغان بعد الهزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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