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بومبيو يتوجه إلى الإمارات والسعودية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أنه سيتوجه إلى الإمارات والسعودية، لبحث الأزمة مع إيران.

وقال للصحافيين قبل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن "سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعاً على الخط نفسه استراتيجياً، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي" بشأن إيران.

وتابع أنه سيزور البلدين "الحليفين القريبين" في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة الثلاثاء.

ويزداد التوتر حدة بعد إسقاط إيران الخميس، طائرة مسيرة أمريكية.

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وتؤكد طهران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه واشنطن.

ورداً على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغاها في اللحظات الأخيرة.

ويلي إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، ما نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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