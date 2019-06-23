الموجز أصيب 8 أشخاص في هجوم يُعتقد أنه بطائرة مسيرة في موقف سيارات مطار مدينة أبها السعودية، حسبما ذكرت قناة "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| إصابة 8 أشخاص في هجوم على موقف سيارات بمطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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