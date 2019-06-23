نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وجود اتصالات سياسية مع الإدارة الأميركية"، مؤكدا "استعداد القيادة الفلسطينية للحوار مع واشنطن بشرط تراجعها عن قراراتها".
وأشار عباس خلال لقاء خاص مع أعضاء رابطة الصحفيين الأجانب "FPA" " الى "أننا مستمرون بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب"، مشددا على أن "الأموال مهمة والاقتصاد مهم لكن السياسية أهم".
وأكد عباس حول "مؤتمر البحرين"، وفتح ممر بين قطاع غزة والضفة الغربية، أن "موضوع الممر مطروح سابقا في اتفاق أوسلو، الذي لم تلتزم به إسرائيل، وأميركا لم تخترع شيئا جديدا، أما بخصوص المليارات التي يتحدثون كثيرا عنها ولا نرى شيئا منها، فهي أموال تريد أن تأخذها واشنطن من العرب".
وشدد عباس على أن "السلطة الفلسطينية ليست في "عزلة"، وأن هذا كان من ضمن ادعاءات إسرائيلية". وأشار إلى أن بلاده تترأس مجموعة الـ"77".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: مستعدون للتفاوض مع أميركا في حال تراجعت عن قراراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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