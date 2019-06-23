بيسكوف: لقاء الرئيس الأوكراني ليس على جدول أعمال بوتين بقمة العشرين

نفى الناطق باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​ وجود لقاء مع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ على جدول أعمال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على هامش اجتماعات ​قمة العشرين​ التي تعقد ب​اليابان​ الأسبوع المقبل.

وأوضح بيسكوف في تصريح لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية أن "مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول". وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بأن ​روسيا​ ستعيد علاقاتها مع ​أوكرانيا​، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية.