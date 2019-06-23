بيسكوف: لقاء الرئيس الأوكراني ليس على جدول أعمال بوتين بقمة العشرين

نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات قمة العشرين التي تعقد باليابان الأسبوع المقبل.
وأوضح بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول". وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية.
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