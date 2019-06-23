أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "سيتوجه إلى ​السعودية​ و​الإمارات العربية المتحدة​ لإجراء محادثات". وكرر عرضه للتفاوض مع ​إيران​ "دون شروط مسبقة" لخفض التوتر بالمنطقة. وأكد بومبيو قبل صعوده الطائرة "أننا مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا"، مشيراً الى "انني واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة لخفض التوتر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.