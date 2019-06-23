الجبير: خطة السلام يجب أن تستند إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

أعلن وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ أن "خطة السلام في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​"، مشدداً على ان "السعودية تواصل دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

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