كتل هوائية حارة ورطبة مصدرها الخليج العربي يتأثر بها الحوض الشرقي للمتوسط غدا

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أنه "يتأثّر الحوض الشرقيّ للمتوسّط تدريجيّاً اعتباراً من يوم غد الاثنين بكتل هوائية حارة ورطبة مصدرها الخليج العربي"، مشيرةً الى انه يوم غد الطقس غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل تؤدّي لانخفاض مستوى الرؤية أحياناً وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
وأشارت الى انه يوم الثلاثاء الطقس غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسّطة وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، أما يوم الأربعاء فالطقس غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.
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