خواجة متوجها لبري: أنت عنوان ما تبقى من كرامة عربية

نوه عضو كتلة "التحرير والتنمية" ​محمد خواجة​، بموقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مما قاله صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير حول مليارات ما يسمى "​صفقة القرن​"، وذلك في تصريح على حسابه على مواقع التواصل، فقال: "في زمن الخنوع والتسليم بالقدر الأميركي الاسرائيلي، انبرى فارس من بلادي متحديا قيصر هذا العصر، نحن في ​لبنان​ المقاومة لن نسمح ببيع ​فلسطين​ ولن نساوم على ​القدس​ والمقدسات. الرئيس نبيه بري أنت عنوان ما تبقى من كرامة عربية ومن الكبار الكبار في زمن تجار النخاسة".

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