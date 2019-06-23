عراقجي: قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

أكد نائب وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ أن "قرار ​طهران​ بتقليص الالتزام ب​الاتفاق النووي​ قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبها".

وفي تصريح له بعد اجتماعه مع الوزير البريطاني لشؤون ​الشرق الأوسط​ في طهران أندرو موريسون، أوضح عراقجي أن "إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى".

وأشار الى أن "الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبنا".