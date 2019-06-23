النشرة: توقيف سوريين اثنين في حاصبيا لدخولهما الاراضي اللبنانية خلسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "اوقف ​الجيش اللبناني​ في منطقة حاصبيا كلا من السوريين فؤاد.غ وعذاب.ف لدخولها المنطقة خلسة، وتم تسليمهما إلى مخفر ​قوى الأمن​ في حاصبيا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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