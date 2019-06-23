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جبهة التحرير الفلسطينية رحبت بموقف بري برفض صفقة القرن: رجل دولة مسؤول

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رحبت "جبهة التحرير ال​فلسطين​ية" بـ"موقف رئيس مجلس النواب ال​لبنان​ي ​نبيه بري​ الوطني، الرافض لمؤتمر ​البحرين​ الاقتصادي و​صفقة القرن​ الاميركية"، معتبرة ان "موقفه يعبر عن رجل دولة مسؤول، تجاه الله والتاريخ والجغرافيا ولبنان و​القضية الفلسطينية​ التي هي قضية العرب والمسلمين و​الاحرار​ في ​العالم​".

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة ​صلاح اليوسف​ ان "هذا الموقف الوطني، ليس جديدا او غريبا على بري الذي طالما دافع عن القضية الفلسطينية ووحدة قواها السياسية وحقوق شعبها وعن حقوقهم المشروعة وفي المقدمة منها ​حق العودة​ كخيار وحيد بعيدا عن ​التوطين​ او التهجير او التذويب".

وأشار الى ان "فلسطين وقيادتها السياسية وشعبها المناضل، سيحفظ لبري هذه المواقف الوطنية التي تعتبر صوتا مدويا في مرحلة دقيقة وحرجة، نحن بأمس الحاجة اليها في زمن التخادل العربي والصمت الدولي".

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