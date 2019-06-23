أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسمع منذ بعض الوقت دوي انفجارات في عمق ​مزارع شبعا​ يتردد صداها في قرى ​العرقوب​ المتاخمة للمزارع، مما يحمل على الاعتقاد انها قد تكون ناجمة عن تدريبات عسكرية للجيش الاسرائيلي داخل المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا قد تكون ناجمة عن تدريبات اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.