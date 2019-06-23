المطران حنا أثنى على موقف بري: على احرار الامة العربية ان يتعلموا منه

أثنى رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في ​القدس​ ​المطران عطالله حنا​ على موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووصفه بالانساني والعروبي الثابت والرافض لمؤتمر ​البحرين​ بشكل خاص و​صفقة القرن​ بشكل عام.

وفي بيان له، تمنى المطران حنا على "أحرار الأمة العربية أن يتعلموا منه ويستفيدوا من مواقفه وتوجيهاته"، معرباً عن "أسفه الشديد من استعمال المال العربي وخاصة الخليجي من قبل أعداء الأمة العربية، لاسيما ذاك القابع في ​البيت الأبيض​ وحلفاؤه وأدواته ومرتزقته من أجل تدمير الوطن العربي وتفكيكه". وطلب أن يتم الاستفادة من هذا المال لـ"دعم صمود القضية ال​فلسطين​ية ولتحقيق التنمية والتطور في ​العالم العربي​ بدلا من ان يغدق من أجل تصفية ​القضية الفلسطينية​".

وأكد أن "صفة القرن لن تمر ومؤتمر البحرين المشبوه لن ينجح لان ​الشعب الفلسطيني​ لن يفرّط بحبة تراب من ثرى فلسطين ولأن ​اللاجئين​ في مخيمات الشتات لن يقبلوا بأي حل آخر سوى العودة إلى الأرض المقدسة".

وتطرق المطران حنا الى الاستهداف والتآمر على الأقصى وعلى الاوقاف ​المسيحية​، على المسيحيين والمسلمين، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين يقفون في خندق واحد وكعائلة واحدة لإفشال المؤامرة الهادفة إلى سرقة ​مدينة القدس​ وشطب ​حق العودة​".

وأعلن أنه "وجّه رسالة واضحة إلى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وأدواته مفادها أن مخططهم سيفشل وأن صفقة القرن المشؤومة ستنهار عند عتبات القدس وعند عتبات ​المسجد الأقصى​ و​كنيسة القيامة​. لأن القضية الفلسطينية سواء اعترف بها أم لم يعترف هي أعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".