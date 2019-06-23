النشرة: وفاة فلسطيني بعد احراق نفسه جراء خلافات مع زوجته

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأنه "توفي الفلسطيني اللاجىء في ​لبنان​ عبدالله حسن حسن اثر احراق نفسه بالكامل بسبب خلافات مع زوجته اللبنانية في بلدة ​تولين​ قضاء ​مرجعيون​"، مشيراً الى أنه "كان قد تعرض جسمه لنسبة ٨٠% من ​الحروق​ ولم تفلح محاولات الأطباء بإنقاذه".

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