العثور على جثة داخل سيارة في الأرز

أفادت معلومات ​صحفية​ بـ "العثور على ط. ط. جثة هامدة ومصابة بطلق ناري، داخل سيارته في ​الأرز​"، مشيرةً الى أنه "على الفور حضرت ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية، وفتحت تحقيقا لتحديد الملابسات".

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