شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب إماراتى: قطر لا مكان لها إلا عند قادة إيران وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على النعيمى، الكاتب الإماراتى، أن قطر تعيش أزمتها بصراع مع ذاتها نتيجة ضياع بوصلة هويتها بسبب تسلط الإسرائيلي عزمي بشارة ، والإخوانجية على قراراتها السياسية والأمنية ولذلك تفتعل المعارك السياسية و يصيح مرتزقتها لشغل أنظار الشعب القطري وجلب انتباه العالم إليهما و بالذات من خلال الإساءة للآخرين.

وأضاف الكاتب الإماراتى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أنه يتذكر الجميع الأدوار الخبيثة لقطر مثل حملتها على السعودية بسبب الوجود العسكري الأمريكي و لتقوم بعد ذلك باحتضان أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الأراضي الأمريكية و التكفل بكامل نفقاتها.

وتابع الدكتور على النعيمى قائلا : عند كل إنجاز إماراتي أو سعودي أو مصري نسمع صراخ وعويل مرتزقة قطر و لذلك نقول لهم حين يتحدث الكبار لا مكان للاقزام أذناب تركيا وإيران، متسطردا: الإمارات تمثل صوت العقل و الحكمة و لها مصداقية و تقدير لدى قادة العالم، أما قطر فلا مكان لها إلا عند قادة إيران وتركيا و زعماء الجماعات الإرهابية ، لأنها تمثل جزءا من نفوذهم و دور محدود في تمويل أجنداتهم ولأن قطر تعتبر امتدادا للنفوذ الإيراني فقد تم تجاهلها من القوى الدولية في الأزمة الحالية لأنها فقدت سيادتها و قرارها الوطني لمصلحة إيران.

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