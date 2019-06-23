شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعقد جلسة مسائية لمناقشة موازنة 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المسائية، لاستئناف مناقشة مشروع موازنة الدولة والخطة للعام المالى 2019/2020، وذلك بعد 5 دقائق من رفع الجلسة الصباحية.

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وشدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة المسائية علي النواب بالإلتزام بالتوقيتات المحددة لكل رئيس لجنة أو هيئة برلمانية أو نائب برلماني، حسبما أعلن عنها سابقا، وعدم الاستطالة في الحديث وتخطي الوقت المحدد لكل منهما.

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وقال عبد العال، موجهاً حديثة إلي الوزراء الحضور أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة، بعدم التوقيع أثناء سير الجلسة العامة لأى نائب على طلب، قائلاً : " مفيش ورقة توقع أثناء سير الجلسة العامة".

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وتبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالى.

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