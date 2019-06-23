شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المصريين الأحرار أمام البرلمان:الموازنة العامة رفعت شعار المواطن أولاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

قال النائب شريف نادى ،مثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الموازنة العامة للدولة ، رفعت شعار المواطن أولاً، وأعطت للحماية الاجتماعية أولوية كبيرة، وتحركت بشكل ثابت فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وأحدثت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.

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وأضاف "نادى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، أن الموازنة عملت على توفير فرص عمل، وفتح آفاق الاستثمار، مستعرضاً عدد من توصيات الهيئة البرلمانية للحزب، منها التوصية بتخفيض الدين العام، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة.

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فيما طالب النائب هشام الشعينى، بضرورة زيادة التقديرات المتاحة للزراعة والرى، وحل مشكلات العاملين فى قطاع التشجير، وتفعيل مشروع الكارت الذكى للفلاح.

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