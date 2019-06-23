شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، حيث واصلت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

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أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحد مقدمى التعديلات على مشروع القانون، أنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالى وذلك بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة.

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وقال: الاختلاف حول مشروعات القوانين سنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضى الجميع.

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ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كانت قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مهنة المحاماة والمقدم من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى.