شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم": نريد أن يصاب نظام الملالى بالشلل التام ليضعف حلفاءه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن إصابة النظام الإيرانى بشلل سيساهم فى إضعاف حلفاءه وعلى رأسهم النظام القطرى.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": كلنا لا نريد الحرب لكن نريد أن يصاب نظام الملالي بالشلل التام ويُترك ليموت ببطء وبالتالي ستموت أطرافه ويضعف حلفائه!
وكان الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، وصف النظام القطرى بالسفهاء الذين لا يعرفون مصلحة أنفسهم، مشيرا إلى أن التحالف القطرى مع إيران يؤكد أن هذا التنظيم لا يتمتع بأى حكمة.
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