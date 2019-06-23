الارشيف / اخبار العالم

بيان من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا يحذر من خطر إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ)

عبرت اللجنة الرباعية، التي تضم كلا من: (المملكة العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، في بيان لها عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة .

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم /الأحد/ - إن الهجمات السابقة على ناقلات النفط في الفجيرة وفي خليج عمان تهدد الممرات البحرية الدولية.

Advertisements

ودعا البيان إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، وحث كذلك على إيجاد حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر.

كما عبر أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، ودعوا الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات، وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى اليمنيين الأكثر احتياجا.

وحثت اللجنة جميع الأطراف اليمنية على الانخراط البناء مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا يحذر من خطر إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا