بيان من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا يحذر من خطر إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ)

عبرت اللجنة الرباعية، التي تضم كلا من: (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، في بيان لها عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة .

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم /الأحد/ - إن الهجمات السابقة على ناقلات النفط في الفجيرة وفي خليج عمان تهدد الممرات البحرية الدولية.

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ودعا البيان إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، وحث كذلك على إيجاد حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر.

كما عبر أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، ودعوا الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات، وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى اليمنيين الأكثر احتياجا.

وحثت اللجنة جميع الأطراف اليمنية على الانخراط البناء مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم