بالصور- "صحة أسوان" تطلق قوافل طبية للتوعية بتنظيم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، إنه في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة "أيامنا الحلوة" أطلقت مديرية الصحة مجموعة من القوافل الطبية على مستوى الإدارات الصحية بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة، بهدف التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، في الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 يوينو الجاري.

وأوضح أن مبادرة "أيامنا الحلوة" ترتكز على محورين أولهما خدمي ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق البعيدة والنائية والأكثر احتياجًا، أما المحور الثاني فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية باستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالي في كل منطقة.