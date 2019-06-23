120 شاب وفتاة يشاركون في ملتقى الشباب الأفريقي الأول لرواد الأعمال بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
تستضيف أسوان ملتقى الشباب الأفريقي الأول لرواد الأعمال، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشركة مايكروسوفت خلال الفترة من 22-25 يونيو الجاري، بمشاركة 120 شاب وفتاة من مختلف الدول الأفريقية.
وقال فتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن الملتقى يعبر عن انطلاقة جديدة في مجال ريادة الأعمال، وتأكيد اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل، بالإضافة لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية القادرة على خلق تأثير اجتماعي في مجتمعاتهم حيث يقدم الملتقى الأفريقي خلال فعاليته فرص لتبادل الخبرات، وبناء المهارات، وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.
بينما أشارت الدكتورة غادة علي مستشار وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بكل من الجانب الرياضي والجانب الفكري لتأهيل الشباب، وتم إطلاق هذا المنتدى تحت شعار "ايد رياضة وايد ريادة" تأكيدًا لذلك.
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