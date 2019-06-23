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مجلس الوزراء الكويتى يدعو المجتمع الدولى لضبط النفس

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أكد مجلس الوزراء الكويتى على ضرورة تحكيم العقل؛ لإزالة أسباب التوتر فى المنطقة، موضحا أن الكويت تدعو المجتمع الدولى إلى وقف مظاهر التصعيد فى المنطقة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد

برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحث خلاله أبعاد التطورات الجديدة المتلاحقة التي تعيشها المنطقة، وما تشهده من توتر وتداعيات خطيرة.
وأشار المجلس - في بيانه - إلى أن الكويت
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تدعو كافة الأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والحوار الإيجابي البناء، من أجل إزالة أسباب التوتر وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من المعاناة.
ودعا المجتمع الدولي إلى إبعاد شبح الحروب المدمرة التي لن تؤدي إلا إلى الخراب والقتل والدمار، وتكثيف الجهود لوقف مظاهر التصعيد والتوتر في المنطقة، وتفادي كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.
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