

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله. الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله. و بدأ العمل اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019م، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات. وتأتي هذه الاعمال وفق تطلعات القيادة الرشيدة في بذل الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وراحة زوار بيت الله الحرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال الصيانة في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.