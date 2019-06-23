بدء أعمال الصيانة في مكة المكرمة

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وفق توجيهات خادم الحرمين
و بدأ العمل اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو
وتأتي هذه الاعمال وفق تطلعات القيادة الرشيدة في بذل الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وراحة زوار بيت الله الحرام.
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