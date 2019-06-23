الناطق باسم حكومة موريتانيا يهنئ الفائز في الانتخابات الرئاسية

قدم الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدى محم ولد محمد اليوم الأحد التهنئة إلى المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني الفائز بالانتخابات الرئاسية الموريتانية.
وكتب وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة بـ"بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخبمحمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه"، وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم مباركين هذا الانجاز الكبير، سائلين الله
وينتظر الموريتانيون من وقت لآخر أن تعلن اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق النتائج الأولية للانتخابات والتي يتوقع أن تؤكد فوز المرشح غزواني برئاسة موريتانيا لمدة خمس سنوات.
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