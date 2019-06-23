قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة على تويتر، إنه لم يلغِ الضربة العسكرية على إيران، كما أوردت وسائل الإعلام، وإنما أصدر أمراً بوقف تنفيذها فى الوقت الحالى. وجاءت التغريدة بعد ساعات من إعلان ترامب أن واشنطن ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران، كما شدد ترامب على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووى، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات تؤتى ثمارها.
وكتب الرئيس الأمريكى عبر موقع تويتر «سنفرض عقوباتإضافية مشددة على إيران»، مضيفاً «لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية».
وأوضح أنه «لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! فى ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا فى طريقهم إلى النووى فى سنوات قليلة، والتحقق الحالى غير مقبول، نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران».
وكان ترامب قال إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكرى
كما أكد المبعوث الأمريكى الخاص بإيران براين هوك، فى حوار مع «سكاى نيوز عربية»، أن بلاده تعمل على منع إيران من محاولة «السيطرة على الشرق الأوسط»، من خلال فرض المزيد من العقوبات، التى ستحرمها من نحو 50 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب»: سنضرب إيران.. ولن نسمح بامتلاكها سلاحاً نووياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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