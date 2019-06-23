«ترامب»: سنضرب إيران.. ولن نسمح بامتلاكها سلاحاً نووياً

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة على تويتر، إنه لم يلغِ الضربة العسكرية على إيران، كما أوردت وسائل الإعلام، وإنما أصدر أمراً بوقف تنفيذها فى الوقت الحالى. وجاءت التغريدة بعد ساعات من إعلان ترامب أن واشنطن ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران، كما شدد ترامب على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووى، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات تؤتى ثمارها.

وكتب الرئيس الأمريكى عبر موقع تويتر «سنفرض عقوبات

إضافية مشددة على إيران»، مضيفاً «لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية».

وأوضح أنه «لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! فى ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا فى طريقهم إلى النووى فى سنوات قليلة، والتحقق الحالى غير مقبول، نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران».

وكان ترامب قال إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكرى

ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.. وأوضح ترامب، فى مؤتمر صحفى، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران. وأردف الرئيس الأمريكى قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيرانى بالذكاء الكافى لمراعاة مصالح شعبه.

كما أكد المبعوث الأمريكى الخاص بإيران براين هوك، فى حوار مع «سكاى نيوز عربية»، أن بلاده تعمل على منع إيران من محاولة «السيطرة على الشرق الأوسط»، من خلال فرض المزيد من العقوبات، التى ستحرمها من نحو 50 مليار دولار.