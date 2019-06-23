إمام أوغلو.. خصم «عنيد» محتمل لأردوغان في انتخابات 2023

على الرغم من وجود عدة أوجه للتشابه في حياة وتاريخ كل من الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، والمعارض البارز إكرم إمام أوغلو، إلا إنهما يختلفان في توجهاتهما السياسية نحو البلاد، ومع نجاح الأخير في اختطاف لقب "محافظ اسطنبول" خلال الانتخابات البلدية المعادة التي جرت اليوم الأحد 23 يونيو، فإنه يبرز كتهديد حقيقي لشعبية أردوغان وربما كمنافس قوي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023.

تمكن إمام أوغلو من تحقيق انتصار لافت، وأظهرت النتائج شبه النهية فوزه بـ54% من الأصوات، ليثبت انتصاره على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

أوجه التشابه والاختلاف

ومن أوجه التشابه الكبيرة بين حياة كل من أوغلو وأردوغان، هي أن إمام أوغلو تخرج في جامعة إسطنبول حاصلا على بكالوريوس إدارة أعمال، تمامًا مثل الرئيس أردوغان

الذي درس إدارة الأعمال من جامعة مرمرة، كما أن للغريمين تاريخ مشابه في عالم كرة القدم، حيث مارس أردوغان هذه الرياضة كلاعب "شبه محترف"، ومثله لعب إمام أوغلو مع فرق كرة قدم على مستوى الهواة.

لكن وجه الاختلاف البارز هو التوجه السياسي لكلٍ منهما فأردوغان يتزعم حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، أمام إمام أوغلو، فهو أحد الأعضاء البارزين في حزب الشعب الجمهوري العلماني.

ولكن من نفس المدينة، بدأت أردوغان صعوده السياسي في تسعينات القرن الماضي، حينما تولى رئاسة بلدية اسطنبول، وهي نفس المدينة التي ستعلو أسهم إمام أوغلو السياسية في تركيا، وقد وعودة بعملية بناء جديدة في

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بلدية اسطنبول، التي تولى رئاستها للتو.

مسيرة إمام أوغلو

ولد إمام أوغلو، الرجل الذي يتحلى بـ"كاريزما" عالية، في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا، عام 1970، وخاض مسيرة مشابهة بشكل كبير لمسيرة أردوغان، وفقًا لسكاي نيوز.

واستمر إمام أوغلو برسم طريق النجاح في عدة مجالات، منها إدارة شركة مختصة بأعمال البناء، بالإضافة لتأسيس وإدارة نادي طرابزون سبور لكرة القدم، الذي أصبح في فترة قياسية من أفضل الأندية في الدوري التركي الممتاز.

مسيرته الناجحة بعالم إدارة الأعمال دفعته للتوجه للسياسية، حيث أصبح إمام أوغلو عضوا بارزا في حزب الشعب الجمهوري المعارض عام 2008، عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء.

وفي نفس عام تسلم أردوغان رئاسة البلاد، استمرت شعبية إمام أوغلو بالتوسع في إسطنبول، حتى اختير محافظا لبلدية بيليكدوزو، أحد أحياء القسم الأوروبي من اسطنبول.

أكرم إمام أوغلو بات من الأسماء المطروحة ليتم دفعهم في مواجهةٍ محتملةٍ مع أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد أربعة أعوام، وإن حدث ذلك فستكون مواجهةً حامية الوطيس بين الجانبين.