أردغان يهنئ إمام أوغلو بفوزه في انتخابات اسطنبول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح حزب الشعوب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بفوزه في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول والتي جرت اليوم. وكتب أردوغان في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الأحد: "أهنئ أكرم إمام أوغلو الذي فاز بالانتخابات، طبقًا للنتائج غير الرسمية". أكرم إمام أوغلو الذي فاز بالانتخابات، طبقًا للنتائج غير الرسمية". وأعلن بن علي يلدريم، مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، خسارته انتخابات اسطنبول لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو. وتبرز أهمية مدينة اسطنبول كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، وبها العديد من المعالم السياحية التي تدر دخلًا وفيرًا على الدولة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في وقت سابق: "من يفز في انتخابات اسطنبول يفز بتركيا".

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