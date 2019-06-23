4 من حراس بوتين الشخصيين حكاما للأقاليم منذ 2016

وقالت المجلة: كثيرا ما يطور السياسيون علاقات خاصة مع من تم تكليفهم بحمايتهم. لقد أصبح بوتين أقرب من معظم رجال خدمة الحماية الفيدرالية الروسية (FSO). منذ عام 2016، تم تعيين أربعة من ضباط FSO من حرسه الشخصي حكاما للأقاليم، مما أدى إلى قفزة غير عادية من الظل الذي كانوا يعيشون فيه إلى الحياة العامة. بالنسبة لديومين التحق في 2013 بمنصب في وزارة الدفاع حيث قاد القوات الخاصة وبحسب مصادر عدة فقد أشرف على عملية في شبه جزيرة القرم عام 2014. وفي عام 2016، أصبح حاكم منطقة تولا، مركز صناعة الأسلحة جنوب موسكو. ويقول مارك جاليوتي، وهو خبير في أجهزة الأمن الروسية: "كان الأمر يشبه إلى حد كبير خادما تحول إلى دوق".
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