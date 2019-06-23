محافظ حجة: الميليشيات تستخدم الأطفال دروعا بشرية

كشف محافظ حجّة، اللواء ركن عبدالكريم أحمد السنيني، الانتهاكات المروعة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإجرامية بحق أهالي محافظة حجة، والتي تشمل سجن المواطنين دون محاكمات، والاعتداء على النساء، وتفخيخ الحيوانات وزراعة الألغام في المزارع والطرقات، إضافة إلى استخدام الأطفال دروعا بشرية. وقال السنيني في تصريحات إلى «دوت الخليج»، إن الدعم المالي للحوثيين يأتي من إيران، ومن التجار الذين تم نهب ممتلكاتهم، والبنوك التي سلبوها، والضرائب التي فرضوها ضد الشعب اليمني، الذي بات يعاني الفقر وتدهور مستوى المعيشة. وشدد على أن عصابة الحوثي لا تؤمن بحوار ولا بمشاورات، مشيدا بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن من عمليات ضد الميليشيات الحوثية، ومساندة للجيش الوطني لدحر هذه الميليشيات وإنهاء الانقلاب.

جهود المملكة

أكد السنيني أن المملكة تقدم لليمن دعما متواصلا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ تم -مؤخرا- تدشين 11 مشروعا تنمويا في محافظة حجة، يستفيد منها أكثر من 200 ألف مواطن يمني، شملت كثيرا من الجوانب التنموية، منها الكهرباء والتعليم والثروة السمكية والزراعة والصحة. وأضاف، أن المملكة دعمت محافظة حجة بكثير من المولدات الكهربائية و30 قارب صيد، إضافة إلى ترميم المدارس وإنارة ميناء ميدي، وعمل ورشة كبيرة لإصلاح القوارب ومياه تحلية، وكثيرمن الخدمات والمعدات الطبية وإنشاء المستوصفات الصحية.

أبرز انتهاكات الحوثيين بمحافظة حجة

- سجن النساء

- تفخيخ الحيوانات

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- القتل والخطف

- تلغيم الطرقات والأحجار

- نهب المواطنين

- تحويل المدارس والمستشفيات إلى معسكرات