محافظ حجة: الميليشيات تستخدم الأطفال دروعا بشرية

جهود المملكة
أكد السنيني أن المملكة تقدم لليمن دعما متواصلا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ تم -مؤخرا- تدشين 11 مشروعا تنمويا في محافظة حجة، يستفيد منها أكثر من 200 ألف مواطن يمني، شملت كثيرا من الجوانب التنموية، منها الكهرباء والتعليم والثروة السمكية والزراعة والصحة. وأضاف، أن المملكة دعمت محافظة حجة بكثير من المولدات الكهربائية و30 قارب صيد، إضافة إلى ترميم المدارس وإنارة ميناء ميدي، وعمل ورشة كبيرة لإصلاح القوارب ومياه تحلية، وكثيرمن الخدمات والمعدات الطبية وإنشاء المستوصفات الصحية.
أبرز انتهاكات الحوثيين بمحافظة حجة
- سجن النساء
- تفخيخ الحيوانات
- القتل والخطف
- تلغيم الطرقات والأحجار
- نهب المواطنين
- تحويل المدارس والمستشفيات إلى معسكرات
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