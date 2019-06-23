أوغلو يصفع إردوغان في الانتخابات ويمهد لهزيمته في الرئاسيات

أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، عن سعادته بفوز مرشح حزبه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول، وفق نتائج شبه نهائية، يأتي ذلك في وقت أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، فيما هنأ إردوغان أوغلو بالنتائج، وتحدى أوغلو إردوغان قبل شهور قليلة، وفاز في النسخة الأولى من الانتخابات، لكن حزب إدروغان رفض النتائج وطعن فيها، ويقول مراقبون، إن الهزيمة الثانية لحزب إردوغان ستكون نكسة ومقدمة لهزيمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، إذ أن الفوز برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا، التي يعيش فيها حوالى 16 مليون نسمة، تزيد من فرض إمام أوغلو نفسه بالفعل على الساحة السياسية. أكرم إمام أوغلو: - ولد في طرابزون عام 1970 - درس إدارة الأعمال في جامعة اسطنبول Advertisements - ماجستير في الإدارة - انتخب عام 2014 رئيسا لبلدية بيليك دوزو التابعة لاسطنبول - هاوي كرة القدم

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