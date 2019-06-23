مرشح السلطة يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الموريتانية

محمد ولد الغزواني
- من مواليد سنة 1956 في بومديد بولاية لعصابة جنوب شرق موريتانيا
- انخرط في صفوف الجيش سنة 1978، وتابع تكوين ضابط في المغرب
- حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية
- دورة دراسات عسكرية عليا في الأردن
- أصبح مديرًا لإدارة الأمن الوطني برتبة لواء في 2005
- تولى قيادة أركان الجيش، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق ثم فريق أول، في 2008
- تقاعد في نوفمبر 2018 ليعين وزيرا للدفاع
- قدّم ترشّحه مستقلا في مارس 2019 ليحظى بدعم الأغلبية الحاكمة والرئيس المنتهية ولايته
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