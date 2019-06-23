مرشح السلطة يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الموريتانية

أعلن مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد ولد الغزواني، فوزه في الدورة الأولى للاقتراع، في حين لا تزال عملية فرز الأصوات جارية. وأدلى ولد الغزواني بهذا التصريح قبيل فجر الأحد أمام أنصاره، في ختام تجمع انتخابي بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز. وأقبل الناخبون الموريتانيون بكثافة على مكاتب الاقتراع أمس، لانتخاب رئيس سيكون عليه خصوصا الحفاظ على استقرار هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل علاوة على تنميته الاقتصادية وتحقيق تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان. وأعلن ولد الغزواني فوزه بناء على فرز نحو 80 % من الأصوات. وقال مصدر في الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة إن "ولد الغزواني حصل على نسبة 50,56% من الأصوات التي تم فرزها (80%)، متقدماً على المعارضين بيرام الداه اعبيدي وسيدي محمد ولد بوبكر اللذين حصل كلّ منهما على نحو 18% من الأصوات، فيما يتواصل فرز الأصوات.

محمد ولد الغزواني

- من مواليد سنة 1956 في بومديد بولاية لعصابة جنوب شرق موريتانيا

- انخرط في صفوف الجيش سنة 1978، وتابع تكوين ضابط في المغرب

- حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية

- دورة دراسات عسكرية عليا في الأردن

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- أصبح مديرًا لإدارة الأمن الوطني برتبة لواء في 2005

- تولى قيادة أركان الجيش، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق ثم فريق أول، في 2008

- تقاعد في نوفمبر 2018 ليعين وزيرا للدفاع

- قدّم ترشّحه مستقلا في مارس 2019 ليحظى بدعم الأغلبية الحاكمة والرئيس المنتهية ولايته