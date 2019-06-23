ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مطار أبها السعودي

أكد "تحالف دعم الشرعية في اليمن" وفاة مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله إنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم الأحد، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين.

وأشارت قناة العربية في تغريدة لها على "تويتر" إلى استئناف حركة الطيران في مطار أبها، بعد وقفها لنحو ساعة كإجراء احترازي.