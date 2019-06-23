وزيرا الخارجية والدفاع الكويتيين يستقبلان المبعوث الأميركي الخاص لإيران

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الجانبين استعرضا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث في المنطقة، إلى جانب بحث العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين.
كما التقى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، وتم مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وفقاً لبيان وزارة الدفاع الكويتية.
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