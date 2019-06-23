"الإيكاو" تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، اليوم الأحد، بشدة استهداف مطار أبها السعودي، بمقذوف من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأعربت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.
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