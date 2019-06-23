السعودية: حالة وفاة و7 مصابين في هجوم ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة على مطار أبها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 10:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 10:11 مساءً - مشاركة

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أعلنت السعودية عن وفاة أحد المقيمين السوريين متأثرا بإصابته في الهجوم على مطار أبها.

وحسب مراسل قناة العربية توفي شخص وأصيب 7، في الهجوم الذي شنته جماعة “أنصار الله” على موقف سيارات في مطار أبها، مساء اليوم الأحد.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، العميد يحيى سريع استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن “الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان في أبها وجيزان”، موضحاً أن “العملية الأولى باتجاه مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية هامة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي”.

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ووفقاً للعميد سريع، “أصابت العمليتان أهدافها بدقة عالية، وتسببتا بتعطل حركة الملاحة الجوية في المطارين”.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.