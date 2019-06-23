كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء الكويتي يدعو المجتمع الدولي لوقف مظاهر التصعيد بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس الوزراء الكويتي ضرورة تحكيم العقل لإزالة أسباب التوتر في المنطقة، موضحا أن الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى وقف مظاهر التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحث خلاله أبعاد التطورات الجديدة المتلاحقة التي تعيشها المنطقة، وما تشهده من توتر وتداعيات خطيرة.

وأشار المجلس - في بيانه - إلى أن الكويت تدعو كافة الأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والحوار الإيجابي البناء، من أجل إزالة أسباب التوتر وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من المعاناة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إبعاد شبح الحروب المدمرة التي لن تؤدي إلا إلى الخراب والقتل والدمار، وتكثيف الجهود لوقف مظاهر التصعيد والتوتر في المنطقة، وتفادي كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.