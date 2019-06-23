بالأموال المسمومة.. كيف تخترق قطر المجتمع الأمريكي؟ (فيديو)

نشرت مجلة "واشنطن إكزامينر" الإسبوعية مقالا تفضح فيه الأساليب القطرية وتقديم الرشا لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأميركية من ذوي التوجه المحافظ في الولايات المتحدة من أجل نشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة أمام الرأي العام الأميركي.

وتضرب المجلة الأميركية في مقالها العديد من الأمثلة والدلائل على تورط قطر مع عدد من الكتاب الأميركيين والصحف الأميركية لنشر الأكاذيب والادعاءات القطرية.

Advertisements

وتذكر "واشنطن إكزامينر" أحد الأمثلة وهو نشر صحيفة واشنطن تايمز في الرابع من يونيو،"قسمًا خاصًا" يحوي عددا من المقالات التي أثنت على قطر وعلى مؤسساتها وتأثيرها العالمي. وتم تصنيف كل من هذه المقالات في الصحيفة على أنها نشرت بـ"رعاية" جهة من الجهات، لكن دون الإفصاح عن تلك الجهة الراعية.

وتقول المجلة: "للوهلة الأولى، كانت تعد تلك المقالات إقحاما مفاجئًا في نسق صحيفة محافظة كان مجلس تحريرها ينتقد سابقًا تلك الدولة -أي قطر."

وتستطرد بالقول:"ففي حين أن الأموال القطرية تنتشر في كل مكان، إلا أنه في السنوات السابقة كانت تحاول التأثير في الغالب على اليسار الأميركي. وعلى سبيل المثال، تدير إمبراطورية الجزيرة الإخبارية في قطر منصة لوسائل التواصل الاجتماعي تدعى +AJ، والتي دخلت في شراكة مع وسائل إعلام أميركية ذات ميول يسارية قوية مثل حركة ينغ توركس "تركيا الفتاة"، بحسب ما ذكرته مداد نيوز.