عاجل.. مقتل شخص وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي على مطار أبها السعودي

بوقوع هجوم ثان بطائرة مسيرة، استهدف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي

المملكة.

وأضافت "العربية" في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» في حصيلة أولية أنه نتج عن الهجوم إصابة 8 أشخاص، قبل أن تعلن استشهاد مقيم من الجنسية السورية متأثرا بإصابته في الهجوم.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ً إرهابيا على مطار أبها بتاريخ 12 يونيو الجاري، أسفر عن وقوع 26ً مصابا من المدنيين.