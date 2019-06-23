كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح يكشف عن سر عدم تصفية الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر تم بموجب الإجراءات القانونية والاتفاقيات الدولية.

وأشار "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن القبض على عشماوي يدل على أن الجيش الليبي جيش محترف ونظامي ووطني، كاشفًا أن من قبض على عشماوي فقد اثنين من أبنائه، وكان يمكن أن يصفوه ولكنهم رفضوا لأن التعليمات تقتضي عدم الإساءة للأسرى.

ولفت إلى أن الجيش الوطني الليبي حاصر درنة، وكان قادرًا على حسم المعركة، ولكنه راعى عدم الإضرار بالمدنيين.

