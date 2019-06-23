كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: فصل جماعي لـ 100 عامل من مصفاة آبادان في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المقاومة الإيرانية نقلا عن وسائل إعلام النظام، فصل 100 عامل من مصفاة آبادان عن العمل جماعيًا، لمشاركتهم في تجمع احتجاجي، يوم السبت 22 يونيو2019، حيث احتشد العمال المفصولين عن العمل أمام مدخل المصفاة مطالبين بالعودة إلى مواقع عملهم.

وأوضحت المقاومة أنه تم فصل هؤلاء العمال بعد احتجاج جماعي للعاملين، في إدارة المياه والكهرباء والبخار والتصليح في مصفاة آبادان على عدم دفع مطالباتهم.

ومنعت عناصر الحراسة للمصفاة، العمال من الذهاب إلى مكان العمل يوم السبت، فيما أكد «سيد علي نور بخش»، مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية في شركة آبادان لتكرير النفط، طرد العمال الجماعي، وأخبر وكالة أنباء «إرنا» الرسمية للنظام قائلًا :«العمال المحتجون التابعون لشركة ”سنا انديشه“ للمقاولة وليسوا تحت إشراف مباشر لمصفاة آبادان.

ووفقًا لأحد العمال المفصولين، «إن شركة ”سنا انديشه“ للمقاولة لا تطبق قانون العمل بذرائع مختلفة وتنتهك القانون الذي تبناه المجلس الأعلى للعمل بشأن الراتب الأساسي للعمال».

وازداد فصل العمال عن العمل منذ بداية العام الإيراني الجاري في مشاريع النفط والغاز ومصافي التكرير ووحدات الإنتاج.

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وبهذا الشأن دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جميع المنظمات الدولية، إلى حماية العمال الإيرانيين تجاه قمع نظام الملالي ضد العمال وكذلك دفع حقوقهم العادلة.

ولجأ النظام الإيراني إلى العديد من الممارسات القمعية، بما في ذلك الاعتقال والسجن، والفصل عن العمل للحيلولة دون اتساع نطاق تجمعات احتجاجية من قبل مختلف شرائح المواطنين ضد النظام الإيراني.

ويمثل طرد العمال النشطين في شركة هفت تبه أو معمل الصلب بمدينة الأهواز، أو شركة هيبكو بمدينة أراك أمثلة على هذه الممارسات القمعية.

من ناحية أخرى، اعترف أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام المدعو «توكلي» الأسبوع الماضي بأن أكثر من 744000 عامل عاطل عن العمل لأسباب مختلفة خلال تسعة أشهر من هذا العام.