كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: العلاقة بين مصر وليبيا كـ "الأسرة الواحد".. والسيسي موقفه واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن العلاقات المصرية الليبية تاريخية وراسخة منذ القدم، فشعبي البلدين تربطهما روابط عدة.

وأشار "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن مصر تعد مقصد للعلم، وتحتل مركز ثقافي متميز بالنسبة لدول أفريقيا، بالإضافة إلى أن كل من تضيق به الضيوف كان يتجه إلى مصر.

وأضاف أن مصر لها مواقف تاريخية منذ أيام الاحتلال البريطاني تجاه ليبيا، مشبهًا العلاقة بين مصر وليبيا بالأسرة الواحدة، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي، حيث كان له موقف واحد منذ البداية فهو يدعم الشرعية المنتخبة في ليبيا.

