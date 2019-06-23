كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان اجتماع الرباعية يدعو إيران إلى وقف أي عمل يهدد استقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت اللجنة الرباعية المشتركة، بين السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، في بيان لها اليوم الأحد عن قلقها من سلوك إيران المزعزع في المنطقة.