“أسود “الترانغا” تهزم تنزانيا وتتصدر مجموعتها مؤقتا

يوسف العيرجي

كحسم المنتخب السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، المباراة التي جمعته بنظيره تنزانيا، لصالحه بثنائية نظيفة، وذلك برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا، المستمرة بمصر إلى غاية 19 يوليوز القادم.

وأنهى منتخب السنغال الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، متفوقا بهدف نظيف، أحرزه دياو كيتا في الدقيقة 28، وبعد مرور 20 دقيقة على بداية الفصل الثاني، ضاعف كريبان دياتا الحصة لمنتخب بلاده، ليعلن الحكم التونسي صادق السالمي عن نهاية اللقاء بتفوق “أسود الترانغا”، بهدفين للاشيء.

وتربع المنتخب السنغالي عقب هذا الفوز، على صدارة المجموعة الثالثة، مؤقتا، برصيد ثلاث نقاط، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، مساء اليوم الأحد، بين المنتخب الجزائري والكيني، التي ستجرى هي الأخرى على أرضية ملعب الدفاع الجوي.