الفلسطيني راسم بدران يفوز بجائزة "النيل للمبدعين العرب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز المعماري الفلسطيني الأردني، راسم بدران، على جائزة "النيل للمبدعين العرب في الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية".

وتعد جائزة "النيل للمبدعين العرب في الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية"، الأرفع والأعلى قيمة، بين الجوائز المصرية الممنوحة للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، إضافة لميدالية ذهبية.

أما على المستوى المحلي، فقد فاز بجائزة النيل في فرع الفنون الفنان التشكيلي أحمد نوار، وفي فرع الآداب وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، وفي فرع العلوم الاجتماعية رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق مفيد شهاب.

أما في جوائز الدولة التقديرية والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، فاز في فرع الفنون المخرج المسرحي فهمي الخولي، ومخرج الأفلام الوثائقية هاشم النحاس، والمعماري عبد الحليم إبراهيم.

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بينما فاز في فرع الآداب أستاذ النقد والبلاغة محمد عبد المطلب والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني والشاعر محمد الشهاوي.

أما في فرع العلوم الاجتماعية فاز أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال سعيد توفيق، وأستاذة القانون التجاري سميحة القليوبي، وأستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا محمد أحمد غنيم بينما حُجبت الجائزة الرابعة.

أما في جوائز الدولة للتفوق والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، فقد فاز في فرع الآداب الكاتب أحمد فضل شبلول والشاعر فؤاد طمان.

أما في فرع الفنون فاز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة إبراهيم الدسوقي، والمعمارية ابتسام فريد، وفي فرع العلوم الاجتماعية فاز أستاذ التاريخ جمال شقرة، وأستاذ الآثار الإسلامية عاطف منصور وأستاذة الإعلام هويدا سيد علي.