عماد محسن يثأر للصقور من النوارس في كلاسيكو العراق

محسن نجح في استغلال خطأ الحارس جلال حسن، الذي فشل في التصدي لرأسية ابراهيم بايش، ليتابع الكرة ويسكنها في شباك النوارس في الدقيقة 84 من عمر المباراة، مهدياً فريقه ثلاث نقاط مهمة عززت موقعه في وصافة الترتيب.

بهذا الفوز، قلص القوة الجوية فارق النقاط مع المتصدر الشرطة الى سبع نقاط، حيث اصبح في جعبته 72 نقطة في وصافة الترتيب، يليه مباشرة الزوراء برصيد 56 نقطة.

