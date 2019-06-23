الحكيم يطالب باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد، الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار باختيار رئيس بديل عنه.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد قرار تيار الحكمة الوطني القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولا وفعلا، نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الاخوة في الهيأة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار وقلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة ونتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه".
وأضاف "نطالب الهيأة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلي".
وأضاف "نطالب الهيأة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلي".
وأعلن تيار الحكمة الوطني، في (16 حزيران 2019)، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة وما يستلزمه من دور وحراك وأداء.
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